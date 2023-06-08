Внедорожник насмерть задавил котенка в столице Приладожья Карелии (ВИДЕО)

В соцсети спорят, откуда котенок взялся под колесами автомобиля.

В паблике «Подслушано в Сортавала» опубликовано видео, на котором котенок гибнет под колесами авто.



Судя по видео, инцидент произошел 8 июня, в 20.50 в Сортавале, ориентировочно, на пересечении улиц Карельской и Советской.



«Сбил котенка и просто уехал, - написал автор видео. - Видно, как кот вылетел из заднего колеса. Дорога очень плохая, на маленькой скорости невозможно сбить».



По поводу этого поста в сети разгорелась дискуссия.



«Не видно, что сбил. Скорее, кот сидел где-то под машиной и потом выпал. Водитель, скорее всего, этого даже не видел. Чтобы котов не сбивали, перестаньте их выпускать на самовыгул», - в частности, ответили автору поста.



«100% кот под капотом сидел, машина поехала, и он решил десантироваться. А водитель даже ничего и не знал, причем он тут?» - говорится в другом комментарии.