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Вновь начала расти заболеваемость коронавирусом среди детей в Карелии

Новости. Общество
09:24, 11 Марта 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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За минувшие сутки COVID-19 заразились 28 детей, сообщил Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 10 марта зарегистрированы 16849 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель составил 20.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 98 детей. Общее число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16583 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом 196 человек, выздоровели 215 пациентов, зарегистрированы две смерти от COVID-19.

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