Во вторник в Карелии потеплеет до -1

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О погоде на 13 февраля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 13 февраля будет облачная с прояснениями погода.
Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура ночью -7, -9 градусов, днем -3, -5.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Ночью и утром в большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура ночью составит -3, -8,местами похолодает до -15, днем -1, -6 градусов.
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