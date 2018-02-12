Во вторник в Карелии потеплеет до -1

О погоде на 13 февраля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 13 февраля будет облачная с прояснениями погода.

Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура ночью -7, -9 градусов, днем -3, -5.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Ночью и утром в большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура ночью составит -3, -8,местами похолодает до -15, днем -1, -6 градусов.