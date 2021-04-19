В Петрозаводске во вторник днем будет на 15 градусов теплее, чем ночью

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на вторник, 20 апреля.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений слабый.

Температура воздуха ночью составит -1,-3°С, днем воздух прогреется до +10, +12°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах ночью местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Ночью похолодает до -1, -6°С, днем потеплеет до +10, +15°С, у водоемов будет чуть прохладнее, до +6,+9°С.