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В Петрозаводске во вторник днем будет на 15 градусов теплее, чем ночью

Новости. Погода
17:00, 19 Апреля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на вторник, 20 апреля.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений слабый.

Температура воздуха ночью составит -1,-3°С, днем воздух прогреется до +10, +12°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах ночью местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Ночью похолодает до -1, -6°С, днем потеплеет до +10, +15°С, у водоемов будет чуть прохладнее, до +6,+9°С.

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