Водитель «ГАЗели» снес светофор на Древлянке после ДТП

Судя по видео компании Sampo.ru, легковой автомобиль выезжал из межквартального проезда на основную магистраль, в это же время «ГАЗель» двигалась прямо по Лососинскому шоссе.

Водитель грузового автомобиля свернул влево, после чего в районе пешеходного перехода выехал на газон и врезался в светофор.



Водитель легкового автомобиля уехал.