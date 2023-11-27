Водитель «ГАЗели» снес светофор на Древлянке после ДТП

Днем 28 ноября на Лососинском шоссе в карельской столице произошло ДТП с участием грузового автомобиля.
Во вторник, 28 числа, в 14.18, у дома № 30 по Лососинскому шоссе в республиканской столице произошла дорожная авария. Об этом говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Судя по видео компании Sampo.ru, легковой автомобиль выезжал из межквартального проезда на основную магистраль, в это же время «ГАЗель» двигалась прямо по Лососинскому шоссе.
Водитель грузового автомобиля свернул влево, после чего в районе пешеходного перехода выехал на газон и врезался в светофор.
Водитель легкового автомобиля уехал.
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