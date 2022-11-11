Водитель маршрутки «подрезал» легковушку в Петрозаводске и спровоцировал ДТП (ВИДЕО)

Авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошла на перекрестке в Петрозаводске.

ДТП случилось в пятницу вечером на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина.

Автобус выехал не перекресток с крайней левой полосы движения, а затем начал перестроение на правую полосу, по которой ехала легковушка. Это привело к ДТП.