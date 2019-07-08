Водитель пострадал в перевернувшейся на трассе в Карелии иномарке

В Медвежьегорском районе перевернулся автомобиль, пострадал водитель, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 5.30 на 76 км автодороги Медвежьегорск – Великая Губа водитель Volkswagen Bora не справился с управлением, автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

В ДТП 36-летний водитель получил травмы.