Водитель пострадал в результате столкновения двух легковушек на окраине Петрозаводска

ДТП на Соломенском шоссе произошло утром 23 ноября.

По предварительным данным Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня в 10:08 дорожной полиции стало известно о столкновении двух легковушек у дома №130 по Соломенскому шоссе.



Одна из машин - Chevrolet Cruze. В ней никто не пострадал, а вот водителя второй легковушки повезли в БСМП.



Фото опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».







