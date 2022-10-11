Водитель пострадал в результате столкновения двух легковушек на окраине Петрозаводска

ДТП на Соломенском шоссе произошло утром 23 ноября.
По предварительным данным Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня в 10:08 дорожной полиции стало известно о столкновении двух легковушек у дома №130 по Соломенскому шоссе.
Одна из машин - Chevrolet Cruze. В ней никто не пострадал, а вот водителя второй легковушки повезли в БСМП.
Фото опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание