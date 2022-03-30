Водитель престижной иномарки сбил женщину в Петрозаводске и сбежал с места преступления

Врачебная помощь женщине оказана - ГИБДД начала проверку по факту ДТП, сообщили в ведомстве Карелии.
В минувшую субботу, 30 апреля, в 13.38 в Петрозаводске 27-летний водитель автомобиля Lexus во время движения задним ходом совершил наезд на 54-летнюю женщину.
С места ДТП водитель скрылся, в ГИБДД не сообщил.
Травмированная женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка.
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