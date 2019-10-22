Водитель протаранил авто нарушителя в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На площади Гагарина водитель выехал на "красный" и попал в ДТП.

Во вторник, 22 октября, в 8.30 на площади Гагарина водитель автомобиля совершил левый поворот под запрещающий сигнал светофора и попал в ДТП.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".