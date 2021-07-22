Водитель разбился в ДТП под Петрозаводском

Автомобилист вылетел в кювет с трассы «Петрозаводск — Лососинное» и погиб.

Смертельное ДТП произошло в среду, 28 июля, в Прионежском районе на 17 км. + 400 м. автодороги «Петрозаводск — Лососинное». Об этом сообщает Госавтоинспекция. Катастрофа произошла в 22:15.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Mazda BT-50» не справился с управлением, допустил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Обстоятельства выясняются, сообщили в ГИБДД.

С начала года на дорогах Карелии произошло 280 дорожных аварий, в результате которых 359 человек получили травмы различной степени тяжести, 42 человека погибли.