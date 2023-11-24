Водитель в Петрозаводске направил автомобиль в дерево и скрылся с места аварии

Пассажирку автомобиля увезли в больницу.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло в воскресенье, 26 ноября, в 03.32 в Рабочем проезде. Там 37–летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. Автоинспекторы установили водителя.

В результате дорожной аварии травмы получила 25-летняя пассажир автомобиля, ее госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются.