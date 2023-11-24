Водитель в Петрозаводске направил автомобиль в дерево и скрылся с места аварии

Пассажирку автомобиля увезли в больницу.
О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
ДТП произошло в воскресенье, 26 ноября, в 03.32 в Рабочем проезде. Там 37–летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. Автоинспекторы установили водителя.
В результате дорожной аварии травмы получила 25-летняя пассажир автомобиля, ее госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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