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Водитель в Петрозаводске совершил запрещенный поворот и сбил женщину (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:32, 24 Декабря 2020
фото: © кадр из видео
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На Древлянке 52-летняя женщина попала под колеса иномарки на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент ДТП, которое произошло 23 декабря в 17.41 на пересечении ул. Березовая аллея и ул. Древлянка.

Водитель автомобиля Nissan Murano, совершая левый поворот с ул. Березовая аллея на ул. Древлянка, сбил 52-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.

По информации ГИБДД Петрозаводска, в результате ДТП пешеходу потребовалась разовая помощь врачей.

Отметим, что с тех пор, как на улице Древлянка начал работать светофор, на пересечении ул. Березовая аллея и ул. Древлянка был установлен дорожный знак "Левый поворот запрещен".

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