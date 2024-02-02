Водитель въехал в кафе под Петербургом на своей KIA

Легковой автомобиль протаранил здание кафе во Всеволожском районе Ленобласти.

Как пишет «Фонтанка», днем 2 февраля автомобиль врезался в окно кафе «Шаверлэнд» на улице Мира в поселке имени Морозова.



Машина пробила стекло и раму и передней частью заскочила в помещение, сбив диван и столик и едва не наехав на людей.



«Доли секунды спасли нас от травм», — рассказал читатель «Фонтанки».



В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что информация о ДТП в поселке имени Морозова поступила в полицию Всеволожска в 12:33. Автомобиль KIA въехал в кафе, расположенное в доме № 7 по улице Мира.



Обошлось без пострадавших.



