Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на трезвость во вторник

В столице Карелии 20 сентября пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Массовые проверки на дорогах Петрозаводска пройдут во вторник, 20 октября, в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений ПДД, рассказали в Госавтоинспекции города.

«О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44», — говорится в сообщении ГИБДД.

В Госавтоинспекции города напомнили, за 8 месяцев в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 666 нетрезвых водителей, 77 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За этот же период зарегистрировано восемь ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 12 человек получили травмы, один — погиб.