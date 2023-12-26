Водителей предупредили о ночной уборке у популярного торгового комплекса в центре Петрозаводска

Улицу Мерецкова возле ТРЦ «Тетрис» будут чистить от снега.

Руководство торгового-развлекательного центра «Тетрис» предупредило автолюбителей о предстоящей в ночь с 28 на 29 декабря уборке на улице Маршала Мерецкова.

Снег будут чистить с 22.00 вечера четверга до 6.00 утра пятницы, 29 декабря. Снегоуборочная техника будет работать от торгового комплекса и выше по улице Маршала Мерецкова.

Автолюбителей просят не парковаться в это время на указанной территории. Как отметило руководство «Тетриса», ночью будет открыта для парковки гостевая стоянка торгового комплекса.