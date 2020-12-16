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Водителей в Петрозаводске предупреждают о серьезной неровности дороги, появившейся на Комсомольском проспекте (ФОТО)

Новости. Общество
14:13, 17 Декабря 2020
фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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На Комсомольском проспекте "асфальтовая нашлепка" начала разрушаться и превратилась в ступеньку, которая может стать серьезной помехой при проезде данного участка дороги.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель сообщил, что случилось предсказуемое: "нашлёпка асфальтовой гадости перед переходом у вышки на Комсомольском проспекте, у кольца начала разрушаться". По словам автора фото, теперь в правой полосе (по направлению к новой "Ленте"), на Комсомольском проспекте реальная ступенька.

"Теоретически, где-то рядом находятся и куски асфальта, хотя их не видно. Может быть неприятно", – предупредил водитель других автомобилистов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-17 15:02:04
Шастают бесцельно по городу и фоточки выкладывают. Значит не голодают и деньги на бензин тоже есть.
Гость
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