Водителей в Петрозаводске предупреждают о серьезной неровности дороги, появившейся на Комсомольском проспекте (ФОТО)

На Комсомольском проспекте "асфальтовая нашлепка" начала разрушаться и превратилась в ступеньку, которая может стать серьезной помехой при проезде данного участка дороги.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель сообщил, что случилось предсказуемое: "нашлёпка асфальтовой гадости перед переходом у вышки на Комсомольском проспекте, у кольца начала разрушаться". По словам автора фото, теперь в правой полосе (по направлению к новой "Ленте"), на Комсомольском проспекте реальная ступенька.

"Теоретически, где-то рядом находятся и куски асфальта, хотя их не видно. Может быть неприятно", – предупредил водитель других автомобилистов.