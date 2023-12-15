Водители Петрозаводска жалуются на работу нового светофора

В Госавтоинспекцию Петрозаводска поступает много обращений.

В Госавтоинспекцию Петрозаводска поступает много обращений от водителей по работе нового светофора на перекрестке улиц Гоголя и Анохина и транспортных заторах на ближайших улицах. Об этом сообщили в паблике инспекции.

Как рассказали в сообществе, в настоящее время специалисты администрации ПГО принимают решения по изменению и корректировке режимов светофора на данном перекрестке и синхронизации их с работой светофорных объектов на перекрестках Гоголя — Антикайнена и Гоголя — Красноармейская, в том числе по рекомендациям Госавтоинспекции Петрозаводска.

Напомним, утром 18 декабря режим работы светофоров вызвал в городе огромные пробки. Трафик не уменьшился даже к 10 утра.