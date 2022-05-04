Водители в Карелии массово выехали пьяными в праздничные дни

Сразу несколько нарушителей, севших пьяными за руль, задержали сотрудники ГИБДД Карелии в праздничные дни.

В ГИБДД Карелии рассказали о трех случаях задержания водителей, севших пьяными за руль в праздничные дни. Все они зарегистрированы в разных районах республики.

В селе Янишполе Кондопожского района местный житель с признаками опьянения был отстранен от управления автомобилем ВАЗ. Освидетельствование на месте с помощью алкотестера подтвердило предположения полицейских, показания прибора соответствовали 1,93 мг/л.

Без водительских прав может остаться житель Пряжи - в отношении нарушителя составлен административный материал за управление автомобилем "Лада Ларгус" в состоянии опьянения.

В Прионежском районе во время патрулирования автодороги "Педасельга - Ладва Ветка" автоинспекторы остановили нетрезвого водителя мотоцикла. Результат освидетельствования на состояние опьянения - 1.49 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.





Всем нарушителям грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.