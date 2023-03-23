Водителям маршруток в Петрозаводске могут предписать носить определенную одежду

Изменение системы контрактов с автоперевозчиками в Петрозаводске позволит властям устанавливать четкие требования.

Об этом сообщил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360».

Министр объяснил, в чем будет заключаться транспортная реформа, задуманная властями города. Ее главный смысл состоит в том, что автоперевозчики будут получать деньги из бюджета, и за это выполнять определенные требования, в том числе, возить пассажиров по тем тарифам, которые установит администрация.

Кроме того, в контрактах будут прописаны другие условия.

«Надо переходить на регулируемый тариф, то есть заключать контракт с условиями и эти условия прописать. Начиная даже от одежды, в которой должен находиться водитель. Не говоря уже о количестве остановок, интервалах движения. Все это прописывается, и за любое нарушение предусматриваются штрафные санкции», — пояснил Щебекин.