Водителям в Карелии напомнили, как правильно выбирать скорость

В ГИБДД призвали корректировать манеру вождения из-за сложных погодных условий.

В Госавтоинспекции Карелии обратились к автолюбителям, призвав из корректировать манеру вождения в сложных метеоусловиях. В ГИБДД попросили отказаться от обгонов, частых перестроений и других резких маневров.

«Скорость движения водителю следует выбирать исходя из конкретных погодных и дорожных условий, а не из максимально допустимого ограничения на данном участке дороги», — напомнили в карельской Госавтоинспекциии.

В ГИБДД также напомнили номер телефона, по которому следует звонить в случае внештатной ситуации на дороге: 112.