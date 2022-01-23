«Водлозерский транзит» открылся в Петрозаводске (ФОТО)

В административном центре национального парка «Водлозерский» открылась художественная выставка.

Вчера, 20 января 2022 года в административном центре Водлозерского Национального парка в Петрозаводске открылась художественная выставка «Водлозерский транзит».

Выставка стала результатом арт-симпозиума, состоявшегося на Водлозере в августе 2021 года. Группа известных карельских художников посетила острова и деревни заповедного края, запечатлев их красоту в своих полотнах.

В числе авторов — Елена Леонтьева, Маргарита Пермякова, Ксения Трофимова, Юлия Журавлева, Владимир и Виктория Зорины, а также заслуженный художник России Георгий Иванов и народный художник России Валентин Чекмасов.

Жители и гости города могут увидеть полотна, выполненные маслом, темперой, акварелью, а также графические работы. Заслуженный деятель искусств Владимир Зорин представил лэнд-арт проект «Зарастание», отразивший всю грусть заброшенных деревень и надежду на возрождение жизни.

На выставке также представлены работы разных лет Заслуженного деятеля искусств Республики Карелия, Народного художника Российской Федерации Валентина Чекмасова, написанные на Водлозерье. Среди них — портрет последней жительницы деревни Коскосалма Стрекачевой Анны Семеновны.

«Водлозерский транзит» дал старт большой совместной работе Союза художников и национального парка. В планах на 2022 — следующие пленэры, организация масштабной выставки и создание арт-объектов на Водлозерье.

Выставка будет работать до 15 февраля 2022 по адресу Петрозаводск, ул. Парковая 44. Телефон организаторов +7 (8142) 59-98-98 доб. 210