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Воду для освящения доставили к трем храмам Петрозаводска

Новости. Общество
12:21, 19 Января 2022
фото: РКС-Петрозаводск

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В праздник Крещения Господня АО «ПКС-Водоканал» обеспечил водой три храма города.

Как рассказали в пресс-службе «РКС-Петрозаводск», водовозки будут стоять у храма Великомученицы Екатерины на улице Вольной, Крестовоздвиженского собора на Волховской улице, а также у храма в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона на улице Сыктывкарской.

Если вы не успели набрать святой воды утром, сделать это можно сегодня в течение дня. Машины АО «ПКС-Водоканал» будут у храмов до позднего вечера. За качество воды петрозаводчанам беспокоиться не стоит — вода питьевая, соответствует всем нормам СанПин.

Напоминаем, что сегодня подвоз воды по графику не осуществляется. А завтра, 20 января, расписание следующее:

8.00 — Старая Кукковка

10.00 и 12.00 — Крестовоздвиженский собор

12.00 — СКЗ и Томицы

13.00 — п. Соломенное

15.00 — д/с № 80 в п. Соломенном

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