Волонтеры Пенсионного фонда Карелии помыли пол в доме у 90-летней бабушки

Среди клиентов Пенсионного фонда немало одиноких и нуждающихся в поддержке и помощи, сообщили в Пенсионном фонде Карелии.

Волонтеры Отделения Пенсионного фонда Карелии выехали для оказания помощи к 90-летней жительнице Петрозаводска. Она проживает в частном доме, трава на участке выросла до таких размеров, что женщине стало трудно передвигаться.

Сотрудники отделения скосили траву, оказали бытовую помощь: вымыли пол, вынесли мусор. Одиноким людям важна и психологическая поддержка: посидели, пообщались, попили вместе чай.

Волонтеры ПФР активно поддерживают национальное волонтерское движение «Мы вместе», всегда готовы прийти на помощь.