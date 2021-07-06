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Волонтеры Пенсионного фонда Карелии помыли пол в доме у 90-летней бабушки

Новости. Общество
09:13, 07 Июля 2021

Среди клиентов Пенсионного фонда немало одиноких и нуждающихся в поддержке и помощи, сообщили в Пенсионном фонде Карелии.

Волонтеры Отделения Пенсионного фонда Карелии выехали для оказания помощи к 90-летней жительнице Петрозаводска. Она проживает в частном доме, трава на участке выросла до таких размеров, что женщине стало трудно передвигаться.

Сотрудники отделения скосили траву, оказали бытовую помощь: вымыли пол, вынесли мусор. Одиноким людям важна и психологическая поддержка: посидели, пообщались, попили вместе чай.

Волонтеры ПФР активно поддерживают национальное волонтерское движение «Мы вместе», всегда готовы прийти на помощь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Elena
2021-07-07 10:27:58
Зачем эта показуха? Есть же соц.служба, это их работа, а работники Пенсионного фонда пусть у себя хорошо работают, занимаются непосредственными обязанностями, у них там в очередях и инвалиды, и такие же старые мучаются
Неравнодушный
2021-07-07 09:59:47
Труд давно уже не в моде у молодёжи, и знания тоже. Восхищаются быстрым успехом и лёгкими деньгами.
Вася
2021-07-07 09:49:16
Это же ток-шоу.
Самуил
2021-07-07 10:05:57
Вася, "это Вам - не это!!"
Вася
2021-07-07 09:42:11
Прекрасное импортозамещение,
Вася
2021-07-07 09:19:41
Они сделают нас счастливыми......
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