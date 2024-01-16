Волонтеры в преддверии Крещения провели субботник на Греческом острове

Жители ладожского острова Риеккалансаари провели субботник у церкви Св. Николая.

Как сообщили в паблике «Краеведческий клуб „Оберег“. Карелия», 17 января, в 26-градусный мороз землячество острова Риеккалансаари и другие отзывчивые жители провели субботник у церкви Св. Николая.



Они отремонтировали купель, подготовили крещенскую прорубь, расчистили дорожки от церкви до берега, помогли отцу Варфоломею с дровами для церкви и келейного домика.



«Особенно хочется отметить постоянного и верного нашего помощника Альфреда Сергеевича Мишуткина, который в свои 85 лет всегда по первому зову прийдет на помощь. Владимир Николаевич Кузнецов, сотрудник музыкальной школы оказал огромную помощи в ремонте купели. И, конечно, лучший архитектор по вырезанию и оборудованию купели Максим Львов сделал очередной шедевр, несмотря на сложные погодные условия», — говорится в сообщении.



Все добровольные помощники получили благословение от настоятеля подворья Валаамского монастыря отца Варфоломея.







