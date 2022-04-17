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«Горячая линия» о холодной воде для абонентов РКС-Петрозаводск состоится 21 апреля

Новости. Общество
16:40, 18 Апреля 2022

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Федеральный оператор водоснабжения «Российские коммунальные системы» 21 апреля в 11.00 проведет очередную прямую линию для клиентов.

Коммерческий директор РКС Светлана Логинова в течение полутора часов в режиме реального времени будет отвечать на поступающие вопросы и консультировать абонентов по телефону.

Задать вопрос или оставить предложение можно, позвонив в указанное время на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34 или отправив заранее сообщение на электронный адрес hotline@roscomsys.ru, а также через WhatsApp или Telegram на номер +7-985-570-19-79. Кроме того, вопрос можно передать операционистам в клиентских офисах водоканалов РКС.

Обращения принимаются от клиентов из Перми, Самары, Тольятти, Петрозаводска, Пензы, Благовещенска, Тамбова, Нижневартовска, Лангепаса, Березников, Димитровграда.

«Горячая линия о холодной воде» продолжает пользоваться популярностью у абонентов, ведь это удобный способ задать интересующий вопрос и получить квалицированную консультацию о начислениях, квитанциях, личных кабинетах, тарифах и способах оплаты.

«Открытый диалог с абонентами становится для нас традицией. В ближайшую, четвертую по счету, прямую линию я жду привычной активности от абонентов, - говорит Светлана Логинова. - Практика показывает, что нам удается выстроить интересный и полезный диалог: клиенты решают проблемные вопросы, а компания – обратную связь и идеи для развития клиентского сервиса».

Ответы на вопросы, поступившие на «Горячую линию», публикуются на сайте РКС в разделе «Клиентский сервис» www.roscomsys.ru/about/service и на сайтах водоканалов РКС.

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