Восемь водителей стали пешеходами в Петрозаводске за грубые нарушения ПДД

За выходные дни в карельской столице дорожные полицейские отстранили от управления восемь автолюбителей.
За минувший уикенд в Петрозаводске дорожные полицейские отстранили от управления восемь водителей.
Шесть попались пьяными за рулем, еще два водили без прав.
В отношении нарушителей составлены административные материалы, автомобили отвезли на штрафстоянку.
Городская Госавтоинспекция напоминает, что за пьяную езду и за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено лишение водителя прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.
За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность: до двух лет колонии.
За вождение без прав предусмотрен административный штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.
В дорожной полиции призывают горожан сообщать о пьяных автолюбителях по номерам телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.
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