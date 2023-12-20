Восьмерых человек спасли из огня пожарные в большом общежитии Петрозаводска

Вечером 20 декабря загорелся коридор в общежитии на Ключевой, отрезав жильцам путь к выходу.

Пожар произошел в девятиэтажном общежитии в Петрозаводске по адресу: улица Судостроительная, 28, вечером 20 декабря. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Сигнал о том, что в крупном общежитии горит коридор, а люди отрезаны на балконе от выхода, поступил на пульт дежурного в 17.46. Вскоре спасатели были на месте: 30 человек на 10 единицах техники.

Огонь охватил коридор одной из коммунальных квартир на 3-м этаже здания. Из квартиры спасли 8 человек, в том числе двоих детей. Всего был эвакуирован 21 человек, одной женщине понадобилась помощь медиков.

Пожар был быстро потушен, пострадал коридор на площади 3 кв. метра. Пострадавших не было, в качестве предварительной причины называется неосторожное обращение с огнем. Виновные и ущерб устанавливаются.