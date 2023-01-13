Врач назвал 5 верных признаков того, что точно пора худеть

Эксперты назвали 5 главных признаков, когда организм может подсказывать, что нужно избавиться от парочки килограммов.

Есть такое понятие как «здоровый вес». И для каждого человека он будет свой, поэтому не стоит худеть до каких-то определенных значений. Вам должно быть комфортно в собственном теле и, самое главное, вы должны чувствовать себя хорошо, приводит слова экспертов издание doctorpiter.

Как организм может подсказывать, что нужно избавиться от парочки килограммов? Эксперты назвали 5 главных признаков.

Появилось высокое давление

Если вы вдруг стали страдать от гипертонии, то одна из самых частых причин такого состояния — лишний вес. Не зря же многие кардиологи говорят: «Хотите перестать страдать от высокого давления? Похудейте!»

«Хотя есть много лекарств, которые вы можете принимать для лечения высокого кровяного давления, одна из самых важных вещей, которые нужно сделать, чтобы справиться с ним, — это похудеть. Итак, если ваш лечащий врач говорит вам, что ваше давление поднимается (или если вы проверяете его самостоятельно и замечаете, что оно стало выше), пришло время больше двигаться и реже есть жирное и сладкое», — говорит доктор Майкл Бол.

Повышен холестерин и сахар в крови

Тут речь идет об анализах. Так, если вы сдали кровь, а врач говорит, что у вас повышен уровень холестерина и сахара (это может сигналить о диабете или преддиабете), то виноват может быть лишний вес. Если не предпринять мер, то холестерин и сахар могут спровоцировать серьезные заболевания сердца, почек, нервной системы, сосудов.

Даже если вам диагностируют сахарный диабет, то это заболевание можно контролировать. И один из верных способов — это избавиться от лишнего висцерального жира.

Вы начали храпеть

Зачастую люди с лишним весом страдают от апноэ — кратковременной остановки дыхания во сне. Чем больше жировой ткани, тем чаще случаются приступы. Сопровождает их, конечно же, громкий храп.

«Если вы стали храпеть по ночам, возможно, виной тому лишний вес. Знаю массу случаев, когда люди возвращались к спокойному и глубокому сну, избавившись от лишних килограммов», — говорит Майкл Бол.

Тело стало болеть и ныть

Когда в организме избыток жировой ткани, то на кости, суставы и позвоночник ложится колоссальная нагрузка. Люди с лишним весом частенько жалуются на:

• боли в спине,

• боли в ногах,

• боли в коленях,

• боли в пояснице.

Это может привести к различным хроническим заболеваниям, которые останутся с вами на всю жизнь. Решить проблему можно, избавившись от парочки лишних кило.

Тяжело подниматься по лестнице и наводить порядок в доме

Запомните: любая легкая физическая активность должна даваться вам просто! Будь то уборка в доме, подъем по лестнице, длительная прогулка, мытье окон и так далее. Несомненно, усталость будет накатывать. Но вот одышки, болей, головокружения, проблем с давлением у здорового человека точно быть не должно.

«Если вы обнаружите, что вам становится все труднее ходить на большие расстояния или подниматься по лестнице, пришло время выяснить, не виноват ли в этом накопившийся висцеральный жирок», — заключил Майкл Бол.