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Врач назвала, какие проблемы с психикой выдают определенные привычки в еде

Новости. Общество
00:10, 02 Ноября 2023
фото: © Freepik

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Психолог объяснила, что за собой скрывают две группы паталогических синдромов .

Вкусно поесть за красиво накрытым столом — элемент любого праздника. С едой мы отмечаем любое событие. Балуем себя чем-то вкусным за проделанную работу да и просто так. Однако часто наше отношение к питанию выдает отклонения в психике.

Как понять, что пора менять свое пищевое поведение, издание «ДокторПитер» узнало у доцента кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерины Булгаковой.

«Первая условная группа патологических поведенческих синдромов — отказ от еды, спровоцированная и непроизвольная рвота, применение слабительных препаратов. В крайних случаях доходит до анорексии», — говорит психолог Екатерина Булгакова.

На такое поведение людей толкают современные общественные стереотипы, желание соответствовать некоему умозрительному идеалу, вбитая в подкорку рекламой и модой связь «худоба — красота — востребованность». Оно характерно и для детей, особенно подросткового возраста, и для взрослых.

По словам психолога, у людей с такими проблемами образ собственного тела, как правило, не совпадает с реальностью. «Я толстая», — искренне жалуется худышка. Так что причина подобного пищевого расстройства не в лишнем весе, она, скорее, следствие неуверенности в себе и зависимости от чужого мнения.

Знакомо вам чувство, когда ешь-ешь и не можешь остановиться? Часто такое случается во время нервного напряжения. Но если у одних это разовая слабость, у других переедание входит в привычку.

«Вторая условная группа синдромов — неконтролируемые приемы пищи и переедание. Это также говорит о проблемах в отношениях человека с самим собой, — комментирует Екатерина Булгакова. — К чему мы стремимся, от чего пытаемся убежать, отказываясь от еды? Что старательно и обильно заедаем? В сущности, одни и те же проблемы. Стресс, страх, тревожность, чувство беспомощности и повышенной уязвимости, отторжение собственного тела и его изменений в подростковом возрасте, искаженная, как правило, необъективно заниженная самооценка, ощущение того, что тебя не понимают и не принимают.

Желаем мы скрыться от мира или стать самыми обаятельными и привлекательными для него, боремся со скукой или ощущаем внутреннюю пустоту — это проявляется в нашем отношении к еде».

Еда воспринимается как враг или дает временное облегчение и в результате начинает руководить нашей жизнью».

Психолог объяснила, как можно изменить пищевое поведение.

Шаг 1. Признайте проблему. Ведите дневник питания — так вы сможете отследить, как ваше эмоциональное состояние влияет на количество съеденного. Необходимо найти связь «еда — эмоции», научиться иначе справляться со своим состоянием, иначе преодолевать негативы.

Шаг 2. Поработайте с врачом-психологом, чтобы восстановить свое ментальное здоровье. Психолог поможет сформировать новые способы обращения с собой и своими эмоциями, чувствами, переживаниями, развить психологические способы принятия себя, заботы о себе. В качестве основного направления психотерапии предпочтение отдается когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Она помогает развить силу воли и разорвать опасную связь между отношением к себе и деструктивными питательными привычками.

Шаг 3. Ищите другие источники удовольствия. Научитесь получать удовольствие от себя и своего тела — например, через спорт и творчество.

 

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