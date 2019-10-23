Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве.

Об этом она сама сообщила в Instagram, пишет издание "РИА Новости".



Она записала несколько видео прямо из машины скорой помощи и рассказала, что врачей пришлось вызвать из-за резкого скачка давления, которое поднялось до показателей 200 на 130.



"Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз", – отметила Малышева.



Телеведущую доставили в Боткинскую больницу.