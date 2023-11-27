Врачи рассказали, почему люди по-разному страдают от похмелья

Специалисты объяснили, какие факторы влияют на возвращение человека к нормальной жизни после застолья.
Чем моложе, тем легче протекает возвращение к нормальной жизни после бурного веселья, сообщает 47news со ссылкой на издание «Доктор Питер».
«Во многом причина кроется в генетике: есть обусловленная ею непереносимость алкоголя, — отвечает эксперт. — Кроме того, люди, регулярно употребляющие алкоголь, со временем вырабатывают определенную толерантность. А вот те, кто выпивает изредка, испытывают всю мощь похмельного синдрома». — объясняет диетолог Анна Саполович.
Таким образом, переносимость похмелья — во многом индивидуальная особенность организма, зависящая от массы факторов.
Что может усилить похмелье, кроме объема выпитого:
— смешивание алкоголя с газировкой ускоряет его всасывание и усиливает интоксикацию;
— прием спиртного на голодный желудок замедляет метаболизм этанола;
— недостаток воды — алкоголь и так вызывает обезвоживание, которое еще больше ухудшает состояние при похмелье;
— курение во время распития спиртного усиливает воздействие алкоголя за счет синергического эффекта (взаимодействия нескольких факторов);
— алкоголь плохого качества или крепленые напитки пить тоже крайне не рекомендуется — из-за большого количества примесей похмелье будет тяжелее.
А также — стрессы, недосыпание, прием лекарств во время распития спиртного.
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