Временно ограничено движение на трассе «Кола»

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области до конца октября организовано реверсивное движение.

Реверсивное движение по светофорам временно организовано на трассе Р-21 «Кола» на участке с 236 по 250 километр, недалеко от города Лодейное Поле.

«В связи с производством работ по устройству укрепления обочин и установке информационных дорожных знаков индивидуального проектирования, в период с 26 по 31 октября 2021 года будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, дорожные конуса, светофоры. Работы будут производится ежедневно с 8.00 до 20.00.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.