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Все школьные учебники будут проверены после заявления президента

Новости. Общество
21:20, 25 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Андрей Иглов
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Все учебники намерены проверить после заявления президента РФ Владимира Путина, который не нашел в некоторых из книг рассказа о Сталинградской битве.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники после послания президента РФ Владимира Путина будут проверены. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его удивило, что некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве.

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — заявил Кравцов в интервью Павлу Зарубину в программе «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

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Комментарии

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udo
2021-04-25 22:33:07
До президента либерасты ничего не знали. Не смешите моего кота - скоро он придет, если навальнята мучить его не будут.
Гость
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