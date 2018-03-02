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Новости. Культура
17:20, 02 Марта 2018
фото: Алексей Фатьянов/ ruspekh.ru

Всероссийский Фатьяновский праздник переедет из Владимирской области в Карелию


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Фестиваль поэзии и песни им. Алексея Фатьянова, который традиционно проводится во Владимирской области, в этом году пройдет в Петрозаводске, сообщает Минкультуры Карелии.

Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни уже почти полвека традиционно проходит на родине поэта, в городе Вязники Владимирской области и привлекает не только известных артистов, режиссеров, поэтов, композиторов, музыкантов, но и многотысячную аудиторию слушателей.

В 2017 году традиционная премия "Соловьи, соловьи..." им. Алексея Фатьянова за высокие достижения в области литературы и искусства была вручена поэту из Карелии Елене Пиетиляйнен. Так появилась идея провести мероприятие в 2018 году в нашей республике.

Концерт в рамках фестиваля состоится на сцене Музыкального театра 16 марта.

"На сцену Музыкального театра выйдут заслуженные артисты Республики Карелия и Татарстан, лауреаты Фатьяновской премии: Владимир Девятов, Валерий Семин, Владислав Косарев, Эльмира Камимуллина и многие другие. Артисты выступят в сопровождении Оркестра русских народных инструментов "Онего" Карельской филармонии – коллектива, который на протяжении всего своего существования был и остается популяризатором музыки советских композиторов", - сказано в сообщении Минкультуры.

Кроме того, свои стихи прочтут лауреаты премии А. Фатьянова: Елена Пиетиляйнен (Петрозаводск), Александр Бобров (Москва), Владимир Шемшученко (Санкт-Петербург).

Специальным гостем праздника станет внучка поэта Анна Фатьянова-Китина.

"Поэтические строки Алексея Ивановича Фатьянова многие, сами того не подозревая, знают наизусть. Песни на его стихи звучат в фильмах "Солдат Иван Бровкин" ("Если б гармошка умела…"), "Небесный тихоход" ("Первым делом самолеты"), "Весна на Заречной улице", "Дом, в котором я живу", "Свадьба с приданым" ("Хвастать, милая, не стану…") и др. Фатьянов – автор слов одних из самых любимых песен о Великой Отечественной войне – "На солнечной поляночке", "Соловьи", "Где же вы теперь, друзья-однополчане", - отмечают в министерстве культуры.

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