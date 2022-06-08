Выяснилось, что во дворах Петрозаводска неправильно косят траву

«Служба заказчика» нашла более сотни нарушений, связанных с покосом травы, во дворах столицы Карелии.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, за прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 263 многоквартирных домов в столице Карелии, выявив 170 нарушений. Большинство из них — 103 — касаются покоса травы на газонах. Остальные связаны с уборкой мусора, содержания систем водо- и электроснабжения, канализации и прочего.

Управляющие организации предупредили о необходимости исправить ситуацию — в противном случае последуют административные меры.

Сообщить о замеченных нарушениях горожане могут в ЕДДС Петрозаводска по круглосуточному телефону 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.