Вылет с трассы стал причиной смертельной аварии в Карелии (ФОТО)

Водитель вылетевшего с дороги автомобиля в Прионежском районе погиб на месте.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, смертельная авария произошла ночью 15 октября в Прионежском районе Карелии. Все случилось в 2.38 ночи на въезде в поселок Шокша.

По предварительным данным, автомобиль Renault Duster под управлением 53-летнего водителя вылетел в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

От полученных травм водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.