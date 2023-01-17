Выставка авторских кукол открылась в досуговом центре микрорайона Петрозаводска

Культурно-досуговый центр на Древлянке приглашает на выставку авторских кукол, сообщили в администрации Петрозаводска.

В культурно-досуговом центре на Древлянка, на переулке Попова, 9, начала работу авторская выставка Ольги Вязьминой «Магия уюта». В экспозицию вошли текстильная, интерьерная кукла и декор.

Выставку можно посетить в часы работы центра (с понедельник по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 20.00). Вход свободный, без возрастных ограничений.