Выставка «Воины света…» расскажет о борьбе волонтеров с лесными пожарами в Карелии

«Воины Света — Воины Добра» — так называется выставка, посвященная работе волонтеров по тушению лесных пожаров, которая откроется 15 января в Петрозаводске.

Ее организаторы из «Карельской пожарной дружины» рассказали, что на выставке можно будет фотографии с места событий, увидеть оборудование, с которым работали волонтеры, узнать в каких бытовых условиях они сутками напролет боролись со стихией.

Во время выставки можно будет задать вопросы волонтерам.

Фотовыставка будет работать до конца февраля.

Запись на участие можно направить в группу КПД — Карельская пожарная дружина.