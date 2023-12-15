Wildberries построит распределительный центр в Петрозаводске

Компания получила земельный участок.

Правительство Карелии выделило ООО «Вайлдберриз» земельный участок в Петрозаводске под строительство распределительного центра маркетплейса Wildberries.

«…предоставить обществу с ограниченной ответственностью „Вайлдберриз“ право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 10:01:0210107:197, площадью 272 003 кв. м, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 10:01:210107, без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта», — говорится в распоряжении.

На карте участок нашел проект «Жизнь и кошелек».