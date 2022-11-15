За десять месяцев в Карелии родилось 55 двоен

В карельском отделение Фонда соцстрахования рассказали, сколько новорожденных появилось на свет при поддержке программы «Родовой сертификат» за десять месяцев.

В Карелии за 10 месяцев текущего года при поддержке программы «Родовый сертификат» родилось 1 884 мальчика и 1 746 девочек. В программе зарегистрировано рождение 55 двоен. Средний рост младенцев составил 51,31 см, вес 3,35 кг.

Летом, как сообщили специалисты, детей родилось больше, чем весной.

Обналичить «Родовой сертификат» будущие матери не могут, поскольку это не мера финансовой поддержки рожениц, а инструмент стимулирования медицинских учреждений. С помощью сертификата будущие мамы могут сами выбрать женскую консультацию и родильный дом.

С начала года по программе «Родовый сертификат» отделение Фонда социального страхования направило на счета лечебных учреждений республики более 41 млн рублей за фактически оказанные медицинские услуги.