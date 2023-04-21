За экстремизм в интернете житель Петрозаводска лишился 10 тысяч рублей

Девять нарушений экстремистской направленности зафиксировала полиция Карелии в 2023 году.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карелии выявили девять правонарушений экстремистской направленности, сообщили на сайте министерства 27 июня. Виновников привлекли к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики и символики организации, запрещенной в России.

Так, петрозаводчанину суд назначил штраф размером в 10 тысяч рублей за публикацию в соцсети националистического высказывания. Другую жительницу столицы Карелии признали виновной в публикации комментария, провоцирующего межнациональную рознь. Ее наказали штрафом размером в 5 тысяч рублей.

Аналогичную меру избрал суд и для двух жителей Прионежского района, которые разместили в интернете материалы, унижающие национальное достоинство.