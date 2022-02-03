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За год таможенники Карелии 24 раза предотвратили ввоз наркотиков через границу

Новости. Общество
10:12, 04 Февраля 2022
фото: © Северо-Западное таможенное управление

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Карельская таможня подвела итоги деятельности за 2021 год, сообщили в пресс-службе ведомства.

За 2021 год Карельской таможней возбуждено 34 уголовных дела, выявлено 24 факта незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ, из незаконного оборота изъято почти 150 килограммов подконтрольных веществ.

По линии административных расследований возбуждено 1856 дел об административных нарушениях, что более чем на 38% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Через государственную границу в регионе деятельности таможни проследовало более 153 тысяч грузовых (–7% по сравнению с прошлым годом) и свыше 58 тысяч легковых транспортных средств (-67%), 148,5 тысячи железнодорожных вагонов и локомотивов (+2%), более 273 тысяч физических лиц (-43%).

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Комментарии

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Изя
2022-02-04 10:58:51
Не верю !!! ((((((((((((((((((( :)
David.
2022-02-04 10:48:13
Наркотиками зовутся лекарства изъятые у больных людей. Административное нарушения- по факту просто еду люди везли!
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