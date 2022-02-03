За год таможенники Карелии 24 раза предотвратили ввоз наркотиков через границу

Карельская таможня подвела итоги деятельности за 2021 год, сообщили в пресс-службе ведомства.

За 2021 год Карельской таможней возбуждено 34 уголовных дела, выявлено 24 факта незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ, из незаконного оборота изъято почти 150 килограммов подконтрольных веществ.

По линии административных расследований возбуждено 1856 дел об административных нарушениях, что более чем на 38% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Через государственную границу в регионе деятельности таможни проследовало более 153 тысяч грузовых (–7% по сравнению с прошлым годом) и свыше 58 тысяч легковых транспортных средств (-67%), 148,5 тысячи железнодорожных вагонов и локомотивов (+2%), более 273 тысяч физических лиц (-43%).