За год в Карелии почти 40 подростков попали в наркодиспансер с тяжелым алкогольным отравлением

В Минздраве Карелии в преддверии Старого Нового года напомнили о последствиях злоупотребления алкоголем, особенно суррогатным.

По данным ведомства, в 2022 году в Республиканском наркологическом диспансере зарегистрировано 166 случаев отравления алкоголем и его суррогатами, 5 человек умерли. С тяжелой алкогольной интоксикацией в стационар поступили 36 несовершеннолетних.

«Употребление суррогатов — это в первую очередь проблема людей, находящихся на поздних стадиях зависимости, когда значительно снижен или полностью утрачен качественный контроль употребления. То есть человеку попросту все равно, что пить. Лишь бы подешевле. К сожалению, в этих случаях профилактика оказывается бесполезной в связи с выраженными изменениями личности, ухудшением критических способностей. Патологическое влечение к алкоголю (не важно, в каком виде он представлен) затмевает все, риски не осознаются», — рассказала врач психиатр-нарколог диспансера Анна Одинцова.

Но есть, как отметили в Наркодиспансере, и вторая группа людей, которые могут стать жертвой суррогатов. Это поклонники домашнего алкоголя — самогона и различных настоек, спирт для которых покупается где-то с рук. Никто не застрахован ни от плохого сырья, ни от того, что процесс может пойти не так, как планировалось. В итоге вместо этилового спирта человек может получить куда более опасный яд. То же самое относится и к любителям купить с рук уже готовый домашний алкоголь, даже если источник проверенный.

Минздрав предупреждает: алкоголь вреден в любых количествах. А если он еще и изготовлен неизвестно где и кем, недалеко и до летального исхода.