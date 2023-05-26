За год в Карелии резко сократилось число фактов взяточничества

Прокуратура республики представила статистику преступлений за первые 5 месяцев 2023 года.

Согласно приведенной статистике, за первые 5 месяцев 2023 года в Карелии было зарегистрировано 4 539 преступлений. Эта цифра оказалась 732 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-13,9%).

Кроме того, на 4,6% снизилось количество тяжких преступлений. Помимо снижения числа краж с 432 до 340 и фактов фальшивомонетничества — с 29 до 15, обратило на себя внимание резкое падение числа фактов взяточничества — с 27 за аналогичный период 2022 года до 3 в нынешнем году.

Более, чем на треть, с 62 до 38 снизилось количество преступлений коррупционной направленности, в том числе фактов получения взятки, с 8 до 2, дачи взятки, с 8 до 2, и посредничества во взяточничестве — с 19 до 3.