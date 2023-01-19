За неделю 12 организаций в Карелии чуть не лишись своего имущества

Сотрудники Росгвардии за неделю задержали 19 правонарушителей, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии Карелии за прошедшую неделю, с 16 по 22 января, совершили 412 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 12 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 16 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержаны 3 гражданина.

Общая сумма ущерба составила 9048 рублей.