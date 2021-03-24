За прошедшие сутки в России выявлен 9 221 случай коронавирусной инфекции

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 492 692 случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлен 9 221 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 173 (12,7%) —у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 492 692 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 393 летальных исхода с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 96 612.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 10 881 человек. Число выписанных пациентов выросло до 4 109 281.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 118,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 334 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 марта остается 485 901 человек.