За работу в сельском хозяйстве более 800 жителей Карелии получают повышенную пенсию

Как рассказали в источнике, такую социальную поддержку получают 847 жителей республики. Это неработающие пенсионеры, которые не меньше 30 лет проработали в сельском хозяйстве.

Этой категории граждан СФР повышает пенсию за счет доплаты за стаж работы в сельском хозяйстве. Учитывается работа по определенным профессиям и должностям — всего 500 специальностей, список утвержден правительством страны.

В их числе механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности.

Размер «сельской» доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. В 2024 году размер прибавки варьируется от 2 до 3 тысяч рублей в зависимости от наличия северного стажа.

В источнике подчеркнули, что доплата назначается в момент оформления страховой пенсии, при этом никаких отдельных заявлений или сбора справок не требуется. Кроме того, с 2022 года назначенная надбавка сохраняется даже в случае, если сельский труженик на пенсии переехал в город.