За сутки коронавирус унес жизни еще четырех жителей Карелии

Общее число умерших от опасного вируса в Карелии составило 1097 человек, сообщили в Минздраве республики.

На 5 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 84668 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 265 инфицированных, из них непривитых – 257 (97%).

В ковидных стационарах получают лечение 698 пациентов, в состоянии средней тяжести – 622 человека, в тяжёлом – 72 (из них непривитых - 72).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 79807 человек, за последние сутки – 248.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1097 человек.