За сутки в Карелии 63 человека заразились коронавирусом, а 62 ковидных больных выздоровели

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в Минздраве республики.

На 7 июня в Карелии зарегистрированы 136204 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17931 ребёнок.

За прошедшие сутки выявлены 63 инфицированных (6 — дети), из них непривитых — 39 (61,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 225 пациентов, в состоянии средней тяжести — 188 человек, в тяжёлом — 36 (из них непривитых — 36).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 133734 человека, за последние сутки — 62.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1512 человек.