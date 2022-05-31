За сутки в Карелии 63 человека заразились коронавирусом, а 62 ковидных больных выздоровели

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в Минздраве республики.
На 7 июня в Карелии зарегистрированы 136204 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17931 ребёнок.
За прошедшие сутки выявлены 63 инфицированных (6 — дети), из них непривитых — 39 (61,9%).
В ковидных стационарах получают лечение 225 пациентов, в состоянии средней тяжести — 188 человек, в тяжёлом — 36 (из них непривитых — 36).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.
Выздоровели с начала пандемии 133734 человека, за последние сутки — 62.
За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1512 человек.
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